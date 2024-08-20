بسبب جدري القردة.. "الهند" توجّه بتوخي الحذر في المطارات والموانئ

وأوضحت الحكومة، وفق قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تخصيص ثلاثة مستشفيات مركزية في البلاد للعزل في حال اكتشاف إصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة في الهند، إلا أنه تمّ اتخاذ تدابير المراقبة اللازمة لضمان الكشف عن الإصابات والاستجابة السريعة.