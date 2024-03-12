منصة "Airbnb" تمنع كاميرات المراقبة داخل منازل الضيافة في جميع أنحاء العالم

ووفقًا لقرار الشركة الأمريكية؛ سيتم منع وضع كاميرات المراقبة داخل المنازل بشكل نهائي، بعد أن كانت تسمح في السابق بوجودها في الممرات وغرف المعيشة والمناطق المشتركة، وسيتم تنفيذ هذا القرار الجديد في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 30 أبريل المقبل.