صوت "البيب" يتكرر ٦ مليارات مرة يوميًّا.. تقنية الباركود تحتفل بمرور ٥٠ عامًا

تحتفل تقنية الباركود، اليوم الاثنين، بمرور 50 عامًا على تحولها إلى رمز للتسوق السريع والمبسط، ساعَدَ في تسريع عمليات الدفع وتسهيل عمليات التتبع للمتاجر.
وتم تسجيل براءة اختراع الباركود في الولايات المتحدة عام 1952 على يد نورمان جوزيف وودلاند وبرنارد سيلفر.. وفي عام 1971 قام المهندس الأمريكي جورج لورير بتطوير التقنية؛ لكنها لم تنتشر تجاريًّا إلا في 3 أبريل 1973.
ويُسمع صوت آل "بيب" المعروف عند مسح المنتجات حوالى 6 مليارات مرة يوميًّا حول العالم؛ حيث يتم بيع ما يقرب من 70 ألف منتج كل ثانية، وتُعد تقنية الباركود جزءًا لا يتجزأ من تجربة التسوق.
يذكر أن تقنية الباركود منتشرة بشكل واسع في مجالات أخرى غير التسوق؛ مثل الصناعة واللوجستيات والطب والزراعة وغيرها، كتتبع الأدوية في الصيدليات والمستشفيات والطرود والشحنات.