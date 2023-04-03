صوت "البيب" يتكرر ٦ مليارات مرة يوميًّا.. تقنية الباركود تحتفل بمرور ٥٠ عامًا

ويُسمع صوت آل "بيب" المعروف عند مسح المنتجات حوالى 6 مليارات مرة يوميًّا حول العالم؛ حيث يتم بيع ما يقرب من 70 ألف منتج كل ثانية، وتُعد تقنية الباركود جزءًا لا يتجزأ من تجربة التسوق.