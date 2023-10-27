ما الذي يحدث على الأرض؟.. ناشط فلسطيني يكشف عن اشتباكات عنيفة دائرة بين "القسام" والاحتلال الإسرائيلي

كشف ناشط فلسطيني التطورات الحاصلة على الأرض في قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي الأعنف منذ بداية التوترات والتصعيد، في الوقت الذي تتصدى فيه كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج.
وعبر سلسلة من التغريدات على منصة "إكس"، كشف الناشط أدهم أبو سليمة، عن التطورات التي تحدث في غزة، في ليلة عصيبة يعيشها سكان القطاع.
ولفت "أبو سليمة" إلى أن كتائب القسام تتصدى الآن لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، حيث تدور اشتباكات عنيفة على الأرض.
وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي يتركز على شمال غرب غزة، فيما يتركز القصف المدفعي والغارات الجوية شرق الزيتون وخانيونس.
وأوضح الناشط الفلسطيني، أن الإسرائيليين يركزون طاقتهم على مناطق شمال غزة، حيث يستخدم الاحتلال القصف الجوي، والأحزمة النارية في محاولة لتمهيد الطريق أمام الغزو البري المحتمل، وتحييد الأنفاق الدفاعية، على حد قوله.
وذكر "أبو سليمة" إنه من الصعب إعطاء تقديرات معينة لأعداء الشهداء والجرحى، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات طويلة؛ وذلك نظراً لانقطاع الاتصالات، وشبكة الانترنت في القطاع.