ما الذي يحدث على الأرض؟.. ناشط فلسطيني يكشف عن اشتباكات عنيفة دائرة بين "القسام" والاحتلال الإسرائيلي

كشف ناشط فلسطيني التطورات الحاصلة على الأرض في قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي الأعنف منذ بداية التوترات والتصعيد، في الوقت الذي تتصدى فيه كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج.