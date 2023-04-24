سبب غريب دفعهم للصيام حتى الموت.. وفاة 47 شخصًا في كينيا

ظهرت في شرق كينيا يوم أمس الأحد 26 جثة جديدة؛ مما يرفع العدد إلى 47 جثة عَثرت عليها الشرطة منذ الجمعة، في إطار تحقيق حول وفاة أتباع جماعة دينية دعا زعيمها إلى الصوم "للقاء يسوع"؛ حسب ما ذكرته الشرطة.