سبب غريب دفعهم للصيام حتى الموت.. وفاة 47 شخصًا في كينيا

ظهرت في شرق كينيا يوم أمس الأحد 26 جثة جديدة؛ مما يرفع العدد إلى 47 جثة عَثرت عليها الشرطة منذ الجمعة، في إطار تحقيق حول وفاة أتباع جماعة دينية دعا زعيمها إلى الصوم "للقاء يسوع"؛ حسب ما ذكرته الشرطة.
وقال تشارلز كاماو رئيس التحقيقات الجنائية في محافظة ماليندي (شرق): "اليوم نبشنا 26 جثة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 47"؛ مضيفًا أن البحث مستمر للعثور على جثث أخرى.
وعثرت السلطات الأسبوع الماضي على رفات أربعة من أتباع كنيسة "غود نيوز إنترناشيونال تشورتش" برئاسة ماكينزي نثينغي وفق الفرنسية.
وقام المحققون بتفتيش المنطقة بعد تقارير عن احتمال وجود مقبرة جماعية.. ولا يزال الكثير من أتباع الكنيسة يختبئون في غابة شاكاولا.
وعثرت السلطات على سيدة الأحد، ورفضت المرأة تناول الطعام قبل نقلها في سيارة إسعاف.
ونُقِل 11 من أتباع الطائفة وهم سبعة رجال وأربع نساء تتراوح أعمارهم بين 17 و49 عامًا، إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد إنقاذهم من غابة شاكاولا.
وسلّم زعيم الطائفة ماكينزي نثينغي، نفسه للشرطة في 15 أبريل، قبل أن يودع السجن.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إلقاء القبض على ستة من أتباع الطائفة أيضًا.
ومن المقرر أن تحال القضية على المحكمة في الثاني من مايو.
ووفق تقرير؛ فإن الشرطة أفادت بأنها تَلَقّت معلومات عن أشخاص "قضوا جوعًا بحجة لقاء السيد المسيح، بعدما خضعوا لغسيل دماغ على يد مشتبه فيه، ماكينزي نثينغي، قس كنيسة غود نيوز إنترناشونال".
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إلقاء القبض على ماكينزي نثينغي ووُجّهت إليه اتهامات الشهر الماضي، بعدما توفي طفلان جوعًا تحت رعاية والديهما. ثم أُطلق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف شلن كيني (حوالى 670 يورو).