الكويت.. حبس المتهمين بالتعدي على رجال أمن 10 أيام وتسجيل قضايا ضدهم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنه إلحاقًا بالبيان المتعلق بالتعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم؛ فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم.
وأوضحت أن الاتهامات تتضمن: التعدي على موظف عام أثناء تأدية العمل، إهانة موظف عام، وإساءة استخدام هاتف (تصوير).
وقالت "الداخلية الكويتية": تَقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة المركبة إلى كراج حجز المرور.
وشددت وزارة الداخلية الكويتية على أنها تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على رجال الأمن.
وكانت الوزارة قد قالت، في وقت سابق، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم؛ فقد تمت إحالة الواقعة إلى المخفر لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.