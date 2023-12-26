الكويت.. حبس المتهمين بالتعدي على رجال أمن 10 أيام وتسجيل قضايا ضدهم

وكانت الوزارة قد قالت، في وقت سابق، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم؛ فقد تمت إحالة الواقعة إلى المخفر لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.