يعرض سكان الأراضي المقدسة للخطر.. صحيفة دينية يهودية تهاجم الأفكار المتطرفة لـ"بن غفير"

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد صرح عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: "يمكن لليهود أن يصلوا في جبل الهيكل، وأن يسجدوا أيضاً. أنا وزير الأمن القومي، وفي عهدي لن يكون هناك تمييز بين اليهود والمسلمين، الذين لا يمكن لأحد سواهم أن يصلي في المكان. السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين – سأبني كنيساً هناك".