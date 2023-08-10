بعد تراجعه عن عبارة "كارثة انقطاع التيار".. "خال": أبشركم بما سمعته من شخصية قيادية عن الكهرباء

ويلفت "خال" إلى صدور دليل الخدمة الكهربائية للمواطن، ويقول: "أجدني مستنداً على رد الهيئة في تفاصيل الرد والإيمان بما سوف يتحقق قريباً، موعد استسقيته من شخصية مسؤولة قادرة على تحقيق الأهداف المناطة به في مستويات عدة مسابقة للوصول إلى الدرجات العالمية إنجازاً وتقدماً، وهذا لن يطول، كتنظيم وحركة جادة للوصول إلى العالمية كخدمة تتناسب مع دولة ضمن 20، فرد الهيئة بين أيضاً (أنها اعتمدت عدداً من اللوائح والأدلة المنظمة لتقديم الخدمة الكهربائية، وعلى رأسها دليل تقديم الخدمة الكهربائية والذي ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلكين ويحفظ حقوقهم ومن ضمن الحقوق ما يتعلق بضمان استمرار الخدمة لكافة المستهلكين، وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الماسة للكهرباء، بالإضافة إلى دليل المعايير المضمونة الذي يضمن حق المستهلك في التعويض في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير)".