بالفيديو.. شاهد ما حدث عقب خروج قطار عن سكته في أمريكا

وحسب موقع "الحرة"، نشرت الصحافية لويرن ليندر؛ فيديوهات من مكان الحادث، قائلة إن "الشرطة تغلق عدة طرق، لكن يمكننا أن نرى الحريق الناجم عن خروج القطار عن مساره من بعيد"، وتابعت: "تدعو الشرطة الناس إلى إخلاء المكان".