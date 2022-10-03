حادث مأساوي في مدرسة بأول يوم دراسة.. وفتح تحقيق رسمي بمصر

شَهِد أول يوم دراسي في مصر، حادثًا مأساويًّا نتج عنه مصرع طالبة وإصابة 15 من زميلاتها، بعد انهيار جزء من سلم مدرستهن خلال صعودهن إلى الفصول؛ فيما أكد مسؤولون أن الحادث وقع نتيجة التدافع وعدم عمل الصيانة اللازمة للمدرسة.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، وقع الحادث في مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في الجيزة جنوبي القاهرة.
وكشفت وزارة التربية والتعليم المصرية، أن جزءًا من سور سلم المدرسة سقط على الطالبات خلال تدافع الطلاب للدخول إلى الفصول بعد طابور الصباح؛ مما أسفر عن وفاة طالبة، وإصابة 15 أخريات.
وقال مصدر طبي إن حالة باقي المصابات مستقرة حتى الآن.
قرار من الوزير
من جانبه وجّه وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، "خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة التي توفيت في الواقعة"، وأمر بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطالبات المصابات.
وقرر الوزير "إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى إلى التحقيق؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تَثبت مسؤوليتهم عن الواقعة".
كما وجّه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى على جميع المباني المدرسية؛ للتأكد من سلامة وأمان المباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.
ومن جانبها قررت النيابة الإدارية بمصر، فتح تحقيق عاجل في الحادث للوقوف على ملابساته.
تجدر الإشارة إلى أن حوالى ٢٨ مليون طالب بالمدارس والجامعات بدأوا أول أيام العام الدراسي الجديد في مصر الأحد.