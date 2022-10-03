حادث مأساوي في مدرسة بأول يوم دراسة.. وفتح تحقيق رسمي بمصر

شَهِد أول يوم دراسي في مصر، حادثًا مأساويًّا نتج عنه مصرع طالبة وإصابة 15 من زميلاتها، بعد انهيار جزء من سلم مدرستهن خلال صعودهن إلى الفصول؛ فيما أكد مسؤولون أن الحادث وقع نتيجة التدافع وعدم عمل الصيانة اللازمة للمدرسة.