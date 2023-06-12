الكويت.. نجا من حادث دهس ومات في طريقه للمستشفى بسبب انقلاب السيارة

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تتلخص الواقعة في أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات بتعرض مقيم سوري لحادث دهس في منطقة الخالدية؛ حيث قام الداهس وهو مواطن كويتي، على الفور بإسعافه بمركبته الرباعية متوجهًا إلى مستشفى الأميري.