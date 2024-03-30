بطائرة خاصة استأجرتها بلجيكا.. الإمارات ترحّل تاجر المخدرات الخطير "نور الدين الكبير"

ويُعتقد أن نور الدين الحجيوي، وهو بلجيكي من أصل مغربي، هو أحد أبرز تجّار المخدرات في أنتويرب، وهو مطلوب في ثلاث قضايا على الأقل على صلة بالاتجار بالكوكايين.