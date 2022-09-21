فيديو رافعة الموت.. ثانية واحدة أنقذت رجلًا أمريكيًا من موت محقق

ثانية واحدة فقط كانت الفرق بين رجل أمريكي والموت المحقق تحت ذراع رافعة بضائع تزن أطنانًا، وقد سقطت على سيارة مرّ الرجل بجوارها، لتصيب قائدة السيارة وراكبة معها بجروح طفيفة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة 10:36 صباح أمس الثلاثاء في إشارة مرور بأحد التقاطعات في منطقة ذا برونكس بمدينة نيويورك، والتقطته كاميرات المراقبة بالمنطقة.
وحسب الفيديو المروع، كانت الشاحنة ترفع حمولة من حديد التسليح في موقع بناء مبنى مكون من 11 طابقًا، بينما كانت سيارة سيدان فضية متوقفة في إشارة مرور حمراء، وبجوارها يمر رجل حاملًا حقيبة تسوق.
وفي لحظة صادمة، وبعد ثانية واحدة فقط من مرور الرجل وهو يحمل حقيبة تسوق، سقط ذراع المصعد الهيدروليكي الفولاذي بقوة تحت ثقل حديد التسليح، فضرب الذراع سقف السيارة مباشرة وحطّمه تمامًا، بينما جرى الرجل وهو يتحسس رأسه وينظر ناحية الذراع الضخم غير مصدق لما حدث، أيضًا هرب أحد عمال البناء، والذي كان يقف في الشارع لينظم المرور أسفل المبنى تحت الإنشاء.
وبسرعة تجمّع المارة حول السيارة، محاولين إخراج المرأة قائدة السيارة وراكبة معها.
وقد وصل رجال الإسعاف بعد ذلك بوقت قصير، ونقلوا قائدة السيارة والراكبة إلى المستشفى، حيث تم علاجهم من إصابات خفيفة.
وحسب التحقيقات الأولية، فقد وقع الحادث نتيجة تعطّل ذراع الرافعة الهيدروليكي الفولاذي أثناء رفع الحديد، مما أدى إلى سقوط الرافعة بالمصعد والحديد.
اكتشف مفتشو المباني في المدينة العديد من انتهاكات السلامة في مشروع البناء، وقاموا باستدعاء مسؤولي البناء وشركة السلامة.
كما قامت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك بإجلاء 29 عامل بناء من موقع البناء، وأوقفت سلطات مدينة نيويورك العمل في المبنى لحين انتهاء التحقيق وإصلاح الأخطاء والانتهاكات في مشروع البناء.