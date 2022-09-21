فيديو رافعة الموت.. ثانية واحدة أنقذت رجلًا أمريكيًا من موت محقق

وفي لحظة صادمة، وبعد ثانية واحدة فقط من مرور الرجل وهو يحمل حقيبة تسوق، سقط ذراع المصعد الهيدروليكي الفولاذي بقوة تحت ثقل حديد التسليح، فضرب الذراع سقف السيارة مباشرة وحطّمه تمامًا، بينما جرى الرجل وهو يتحسس رأسه وينظر ناحية الذراع الضخم غير مصدق لما حدث، أيضًا هرب أحد عمال البناء، والذي كان يقف في الشارع لينظم المرور أسفل المبنى تحت الإنشاء.