بالفيديو.. تصرف عفوي رائع لأب أردني مع طفلته يكتسح مواقع التواصل

الطفلة "أرياف" ووالدها تصدّرا مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد الموقف العفوي والأبوي الجميل الذي صدر من الأب، وتفاعلت معه الطفلة وكأنها متدرّبة مع والدها على هذه الحركة.