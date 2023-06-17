بالفيديو.. تصرف عفوي رائع لأب أردني مع طفلته يكتسح مواقع التواصل

نتشر فيديو رائع لأب أردني وطفلته كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات كبيرة بما فعله الأب.
ففي حفل التخرج من مدرستها، وجدت الطفلة "أرياف " نفسها وحيدة دون معاون وشريك لها يساعدها على تنفيذ حركات الحفل على المسرح.
وحسب موقع "رؤيا نيوز" الإخباري: لم يقف المواطن الأردني أحمد عوض الغليلات، مكتوفَ الأيدي، عندما شاهد طفلته الصغيرة دون معاون على المسرح.
الأب الحنون الذي لم يعجبه مشهد انكسار ابنته وحزنها لعدم وجود شريك لها ينفذ رقصة التخرج معها؛ فركض فورًا ليجلس بالقرب منها لتبدأ هي بالرقص ومشاركته فقرات الاحتفال، وكأنه أحد أطفال صفّها.
الطفلة "أرياف" ووالدها تصدّرا مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد الموقف العفوي والأبوي الجميل الذي صدر من الأب، وتفاعلت معه الطفلة وكأنها متدرّبة مع والدها على هذه الحركة.