"بأسلحة يوم القيامة.. اضربوهم بلا رحمة!".. نائبة في الكنيست تدعو جيش "إسرائيل" لضرب غزة بالسلاح النووي

وحسب "سكاي نيوز عربية"، نشرت تالي غوتليف، وهي محامية ونائبة في الكنيست عن حزب الليكود، عدة منشورات على منصة "إكس" -"تويتر" سابقًا- تدعو إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب هجوم حماس.