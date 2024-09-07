تركيا.. زلزال بقوّة 5 درجات يضرب "كهرمان مرعش" ولا أنباء عن خسائر حتى الآن

ضرب زلزالٌ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولايةَ قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على حسابها بمنصة "إكس": إن "زلزالًا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 "+3 تغ" في مدينة قهرمان مرعش".
وأضافت: أن "مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية".
ووفق "الأناضول": أشار البيان إلى أن "الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض".
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميداني مستمرة في المنطقة.