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تركيا.. زلزال بقوّة 5 درجات يضرب "كهرمان مرعش" ولا أنباء عن خسائر حتى الآن

إدارة الكوارث: وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض وجهود المسح مستمرة
تركيا.. زلزال بقوّة 5 درجات يضرب "كهرمان مرعش" ولا أنباء عن خسائر حتى الآن
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ضرب زلزالٌ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولايةَ قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على حسابها بمنصة "إكس": إن "زلزالًا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 "+3 تغ" في مدينة قهرمان مرعش".

وأضافت: أن "مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية".

ووفق "الأناضول": أشار البيان إلى أن "الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميداني مستمرة في المنطقة.

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