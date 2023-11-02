انتبهوا لأطفالكم.. كيف تَسبب الذكاء الاصطناعي في إنهاء مراهقة لحياتها بطريقة مأساوية؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فإن الفتاة التي تُدعى مولي راسل، أقدمت على الانتحار بسبب محتوى متطرف؛ فيما حذّر والدها من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يثير موجة جديدة مدمرة" من المحتوى المتطرف عبر الإنترنت الذي أدى إلى وفاة ابنته؛ وذلك في إشارة إلى قيام الذكاء الاصطناعي بتحديد الموضوعات التي تفضلها، ليبدأ بعدها بإظهار هذا المحتوى والإشارة إليه كلما تصفحت الإنترنت.