ألمانيا.. متطرفون يساريون يشعلون النار في مصنع "تيسلا" للسيارات

أعلنت "تيسلا" والسلطات المحلية أن المجموعة الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية اضطرت إلى وقف الإنتاج، اليوم (الثلاثاء) في مصنعها القريب من برلين؛ بسبب حريق متعمد تبنته مجموعة يسارية متطرفة.
وأوضح متحدث باسم "تيسلا" أن التيار الكهربائي قطع في الساعات الأولى من هذا الصباح عن الشبكة العامة، بسبب حريق متعمد على الأرجح مما أدى إلى توقف الإنتاج، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن الموظفين أعيدوا إلى منازلهم، ولا يعرف متى يمكن أن يستأنف الإنتاج.
من جانبها، تبنّت مجموعة ألمانية صغيرة يسارية متطرفة في رسالة نشرت على موقع "إنديميديا"، مسؤوليتها عن تخريب المنشأة الكهربائية.
وقالت "مجموعة فولكان" في بيان نُشر على المنصة التي يستخدمها ناشطو اليسار المتطرف: "من خلال عملنا التخريبي، استهدفنا التسبب بأطول انقطاع ممكن للتيار الكهربائي عن مصنع تيسلا العملاق".
ويعمل في المصنع الذي افتتح في 2022 حوالي 11500 موظف، وهو المصنع الوحيد لشركة "تيسلا" في أوروبا، وينتج الطراز "واي"، الذي يتصدر مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.
ويواجه موقع المصنع في بلدة غرونهايده وهي منطقة غابات في جنوب برلين، انتقادات منذ أن تقدمت "تيسلا" بطلب لتوسيعه بمقدار 170 هكتارا.