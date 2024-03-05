ألمانيا.. متطرفون يساريون يشعلون النار في مصنع "تيسلا" للسيارات

وأوضح متحدث باسم "تيسلا" أن التيار الكهربائي قطع في الساعات الأولى من هذا الصباح عن الشبكة العامة، بسبب حريق متعمد على الأرجح مما أدى إلى توقف الإنتاج، وفقاً لـ"فرانس برس".