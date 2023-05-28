زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب محافظة أذربايجان الغربية شمالي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر أمس الأحد مدينة سلماس بمحافظة أذربايجان الغربية شمالي إيران، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أفاد مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران بأن الزلزال وقع في مدينة سلماس الأذرية على عمق 6 كلم الساعة الـ18:52 بالتوقيت المحلي.
وصرح المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربايجان الغربية، أمير عباس جعفري، بأن فِرق الطوارئ توجهت إلى مدينة سلماس وضواحيها فور وقوع الزلزال لتقييم أضراره.
وأكد جعفري أنه لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.