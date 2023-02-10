تركيا.. حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342

جاء ذلك في إحصائية تشمل المعلومات المتوافرة بحلول الساعة الثامنة والنصف، صباح اليوم، بعد أن تحدثت إحصائية سابقة أعلنها فؤاد أوقطاي؛ نائب الرئيس التركي، مساء الخميس، عن 17674 قتيلا.