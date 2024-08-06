هل تُفضّله عن المعتاد؟ مصنع روسي يبتكر نوعًا من الآيس كريم "مقرمش وغير قابل للذوبان"

كشفت الخدمة الصحفية لوزارة الزراعة والأغذية في منطقة موسكو أن معملًا عائليًا يقع بالقرب من موسكو أنتج آيس كريم غير قابل للذوبان على شكل قالب مع رقاقة.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، أشارت الخدمة الصحفية إلى أن "معمل الشوكولاتة العائلي في منطقة موسكو الذي يتخصص في إنتاج قوالب من الشوكولاتة على مدى أكثر من 15 عامًا، ابتكر منتجًا جديدًا، وهو الآيس كريم غير القابل للذوبان".
وحسب وزارة الزراعة والأغذية، فإن الآيس كريم المبتكر تم تصنيعه من الآيس كريم العادي باستخدام تكنولوجيا التجميد والتجفيف، والتي يقوم المصنعون من خلالها بسحب الرطوبة، ويصبح المنتج مقرمشًا، وله عمر تخزين طويل، وسيتم بيع الآيس كريم على شكل قالب مع رقاقة تشبه الكيك، وتتضمن المجموعة أيضًا نكهات الفراولة والشوكولاتة.