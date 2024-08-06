هل تُفضّله عن المعتاد؟ مصنع روسي يبتكر نوعًا من الآيس كريم "مقرمش وغير قابل للذوبان"

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أشارت الخدمة الصحفية إلى أن "معمل الشوكولاتة العائلي في منطقة موسكو الذي يتخصص في إنتاج قوالب من الشوكولاتة على مدى أكثر من 15 عامًا، ابتكر منتجًا جديدًا، وهو الآيس كريم غير القابل للذوبان".