حول العالم في صورة: في فلسطين.. القوات الإسرائيلية تفخخ منازل الشهداء!

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية صباح الأربعاء بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشاب صواف، قبل أن تفخخ المنزل بالكامل، وتفجره، وفقًا لوسائل إعلام.