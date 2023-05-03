حول العالم في صورة: في فلسطين.. القوات الإسرائيلية تفخخ منازل الشهداء!

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفخيخ وتفجير منزل الشهيد الفلسطيني محمد صواف (18 عامًا)، الذي اُستشهد برصاص مجندين إسرائيليين في نوفمبر الماضي؛ إثر إقدامه على عملية في الداخل الإسرائيلي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.
وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، نشاهد بعض الأشخاص يبحثون عن المتعلقات الشخصية لأسرة "صواف" بين أنقاض المنزل الذي فجرته قوات الاحتلال في قرية حارس، غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية صباح الأربعاء بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشاب صواف، قبل أن تفخخ المنزل بالكامل، وتفجره، وفقًا لوسائل إعلام.
كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية هدم أخرى لمنزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عامًا)، في بلدة حجة شرق قلقيلية.
ونقلت عن القيادات الإسرائيلية حدوث بعض الاشتباكات مع المواطنين الفلسطينيين الغاضبين خلال عمليات الهدم والتدمير للمنازل، شملت إلقاء الحجارة والألعاب النارية.
ووصف محافظ سلفيت عبد الله كميل، عمليات هدم منازل عائلات الشهداء بـ"العقاب الجماعي"، الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالاضطلاع بمسؤولياتها، وحماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال وجرائمه، على حد وصفه.