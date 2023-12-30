مرض مزمن وانتكاسي.. طبيبة متخصّصة: 5 أسباب لظهور قشرة الرأس

ووفقًا لها: لم تدرس بصورة تامة أسباب ظهور قشرة الرأس، ولكن تسبب العوامل التالية حدوث المرض؛ ومنها: ضعف منظومة المناعة، الإجهاد العصبي، التغيرات الهرمونية، كما أن الاستعداد الوراثي يلعب دورًا كبيرًا في ذلك. وينتشر هذا المرض خلال مرحلة البلوغ وسنّ "40-60" عامًا، والرجال غالبًا ما يعانون من قشرة الرأس.