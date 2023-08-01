"آب اللهاب" يقسو على العراق.. توقعات بتجاوز درجة الحرارة حاجز الـ50 غدًا

وأوضحت الهيئة في بيان لها عن الحالة الجوية بالعراق خلال الأيام المقبلة أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظتي واسط والنجف الأشرف ستصل إلى 50 درجة مئوية، وفي محافظة القادسية ستصل إلى 51 درجة مئوية، في حين ستصل درجات الحرارة العظمى في محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى إلى 52 درجة مئوية".