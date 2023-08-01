"آب اللهاب" يقسو على العراق.. توقعات بتجاوز درجة الحرارة حاجز الـ50 غدًا

توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية اليوم، أن تتجاوز حرارة 7 محافظات حاجز الـ 50 درجة مئوية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها عن الحالة الجوية بالعراق خلال الأيام المقبلة أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظتي واسط والنجف الأشرف ستصل إلى 50 درجة مئوية، وفي محافظة القادسية ستصل إلى 51 درجة مئوية، في حين ستصل درجات الحرارة العظمى في محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى إلى 52 درجة مئوية".
وأشارت وفق "السومرية" إلى أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".
وأردفت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".
ولفتت إلى أن "طقس البلاد يوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ولا تغيير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".