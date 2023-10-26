غزو بري أم مناورة استطلاع؟.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو توغل بري في غزة أعقبه انسحاب

وحسب "سكاي نيوز عربية"، نشر الجيش الإسرائيلي بيانًا مع مقطع فيديو قال فيه: "استعدادًا للمراحل القتالية التالية، عَمِلَ الجيش الإسرائيلي في شمال غزة".