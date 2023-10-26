غزو بري أم مناورة استطلاع؟.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو توغل بري في غزة أعقبه انسحاب

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، أن القوات البرية الإسرائيلية نفّذت توغلا كبيرًا نسبيًّا في قطاع غزة خلال ليل الأربعاء.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، نشر الجيش الإسرائيلي بيانًا مع مقطع فيديو قال فيه: "استعدادًا للمراحل القتالية التالية، عَمِلَ الجيش الإسرائيلي في شمال غزة".
وتابع: "ضربت دبابات ومشاة جيش الدفاع الإسرائيلي، العديد من الخلايا الإرهابية والبنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات"، في القطاع.
وأضاف الجيش: "منذ ذلك الحين، خرج الجنود من المنطقة وعادوا إلى الأراضي الإسرائيلية".
وقالت إذاعة الجيش إن "التوغل البري الإسرائيلي، هدفه مهاجمة مواقع حماس".
وكانت "إسرائيل" قد تحدّثت أكثر من مرة عن إمكانية شن هجوم بري على غزة، وحشدت قواتها على الحدود مع القطاع المحاصر.
وتتعرض غزة لهجمات جوية إسرائيلية عنيفة، أدت إلى مقتل الآلاف، يُعتقد أنها تمهيد للهجوم البري.