الصحة الكويتية: رصدنا متحوّر JN.1.. الأمور مطمْئنة ولا داعي للقلق

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة الكويتية توفر النسخة المحدثة من لقاح كوفيد في 42 مركزًا صحيًا، وهو يغطي السلالات السائدة من الفيروس، داعيةً إلى أخذه خصوصًا من قِبل الفئة العمرية فوق 60 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض نقص المناعة من البالغين.