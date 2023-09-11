أعداد ضحايا إعصار دانيال ترتفع.. 2800 قتيل من جراء السيول والفيضانات في ليبيا

وأكد أن "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليًا عمليات إنقاذهم وصل (7) آلاف عائلة" إضافة إلى "عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخصوصًا في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".