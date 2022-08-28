كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتجاوز 600 مليون

أظهرت بيانات مجمّعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 600 مليون حالة.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 600 مليون و449 ألفًا و934 إصابة، وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و485 ألفًا و233 وفاة.
وسجلت الولايات المتحدة 94 مليونًا و184 ألفًا و146 حالة إصابة، ومليونًا و43 ألفًا و838 حالة وفاة، كأكبر دولة في عدد الإصابات والوفيات.. وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة 44 مليونًا و398 ألفًا و696 حالة، تليها فرنسا بـ34 مليونًا و662 ألفًا و834 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.