كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتجاوز 600 مليون

وسجلت الولايات المتحدة 94 مليونًا و184 ألفًا و146 حالة إصابة، ومليونًا و43 ألفًا و838 حالة وفاة، كأكبر دولة في عدد الإصابات والوفيات.. وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة 44 مليونًا و398 ألفًا و696 حالة، تليها فرنسا بـ34 مليونًا و662 ألفًا و834 حالة.