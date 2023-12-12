بالفيديو.. شاهد "الحادث المخزي" الذي أوقف دوري الكرة التركي إلى أجل غير مسمّى

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف جميع الدوريات التركية إلى أجلٍ غير مسمّى، وذلك بعد اقتحام رئيس نادي "أنقرة غوجو"، فاروق قوجة؛ الملعب ولكمه الحكم، خليل أوموت؛ في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بعد تسجيل فريق "ريز سبور" هدف التعادل.
وتطوّرت الأحداث سريعاً بعد اقتحام جماهير "أنقرة غوجو" الملعب واعتدائها على الحكم، حيث ظهر الحكم وهو راقد على الأرض، فيما يقوم البعض بركله بالأقدام.
وقال رئيس الاتحاد، محمد بويوكيشي؛ إن كرة القدم التركية تعرّضت لضربةٍ مخزية الليلة.
وعلّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ على الحادث عبر حسابه على موقع إكس، قائلاً إنه "لن يسمح أبداً بحدوث أعمال عنفٍ في الرياضة التركية".
وقال وزير العدل، يلماز تونج: "تمّ فتح تحقيق قضائي ضدّ المسؤولين عن الحوادث التي وقع فيها الاعتداء على حكم المباراة".
وقال كبير الأطباء في المستشفى الذي نُقل إليه الحكم الذي تعرَّض للهجوم، إنه "بخير ولا يوجد ما يهدّد حياته، ويعاني نزيفاً وتشققات حول العينَيْن".