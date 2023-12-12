بالفيديو.. شاهد "الحادث المخزي" الذي أوقف دوري الكرة التركي إلى أجل غير مسمّى

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف جميع الدوريات التركية إلى أجلٍ غير مسمّى، وذلك بعد اقتحام رئيس نادي "أنقرة غوجو"، فاروق قوجة؛ الملعب ولكمه الحكم، خليل أوموت؛ في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بعد تسجيل فريق "ريز سبور" هدف التعادل.