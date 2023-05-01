هل وقع الحكم في الفخ؟.. شاهد مبابي يسجل أغرب أهداف الموسم ويثير الجدل!

الكرة كانت في يد الحارس إيفون مفوجو، وقام بالسلام على مبابي، وساعده على النهوض، وترك الكرة على الأرض معتقدًا أن الحكم قد احتسب خطأ لفريقه، ليستغل مبابي الهفوة، ويسجل الكرة في الشباك على الفور.