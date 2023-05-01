هل وقع الحكم في الفخ؟.. شاهد مبابي يسجل أغرب أهداف الموسم ويثير الجدل!

شهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره لوريان، هدفًا مثيرًا للكثير من الاحتجاجات والجدل، سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الـ29 من عمر اللقاء.
وجاء الهدف بعد وقت قصير من طرد المغربي الدولي أشرف حكيمي في الدقيقة الـ20، وجاء بطريقة غاية في الغرابة، وتسبب في الكثير من الجدل، حسب موقع "جول".
كان مبابي قد استلم الكرة ودخل بها إلى منطقة الجزاء، وسقط، وطالب بالحصول على ركلة جزاء؛ لكن الحكم رفض ذلك وأطلق صافرته وأشار باستمرار اللعب.
الكرة كانت في يد الحارس إيفون مفوجو، وقام بالسلام على مبابي، وساعده على النهوض، وترك الكرة على الأرض معتقدًا أن الحكم قد احتسب خطأ لفريقه، ليستغل مبابي الهفوة، ويسجل الكرة في الشباك على الفور.
اتجه نجوم لوريان إلى حكَم اللقاء، وبدأوا في الاعتراض على الموقف؛ ليبرر لهم بأنه فقط أطلق صافرته من أجل استكمال اللعب وليس لاحتساب خطأ، وأن الهدف صحيح.
ويعني استكمال اللعب أن الكرة في اللعب بمجرد ترك حارس المرمى لها، أما احتساب خطأ فيعني أن الحارس لا بد أن يلمس الكرة وهي على الأرض قبل أن تكون متاحة للخصم.