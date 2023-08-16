الأسر العراقية بين "جحيم الصيف" وانقطاع الكهرباء.. معاناة تتفاقم

تعاني الأسر العراقية في الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان من الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، مما يزيد من حدة أزمة الحر الحالية التي بلغت في بعض المناطق 50 درجة مئوية لأيام متتالية.
وشهد حي الفضوة أكثر أحياء بغداد اكتظاظًا بالسكان لهيب الصيف بشكل كبير، حيث تتجلى صورة أكثر داخل منزل أبو كرار، وتتحول الأجواء إلى قيظ شديد مع حلول ساعات الظهيرة وانقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة لعدة ساعات.
وقال أبو كرار وفق "سكاي نيوز عربية": أهم شيء الكهرباء، بيتنا حار، لا يوجد فيه منفذ؛ لكونه مغلقًا، نضطر أحيانًا إلى ترك باب المنزل مفتوحًا بسبب الحر، ونجلس خارج البيت بانتظار عودة الكهرباء".
ولا تمتلك أسرة أبو كرار مكيفات هواء حديثة، حالهم حال آلاف العراقيين ممن يعتمدون على المبردات الهوائية، لكن هذه المبردات باتت دون جدوى بفعل انقطاع المياه.
في سياق متصل، قالت مواطنة عراقية: "في النهار وفي الليل الماء ينقطع والكهرباء تنقطع، الفترة الماضية انقطع 3 أيام، ولم نشغل مبردة الهواء خاصة في الليل يصبح البيت أشبه بالفرن".
وأضافت: "الكهرباء يتم تزويدنا بها ساعتين بساعة قبل أن تأتوا عادت الكهرباء، لا نرى الكهرباء نهائيًا الحمد لله توجد مولدات".
وقد نجحت الحكومة الحالية في رفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن ملامسة درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية لأسابيع متتالية وتقادُم شبكات توزيع الكهرباء يزيد من العقبات التي تساعد العراقيين على تجاوز محنة فصل الصيف.