الأسر العراقية بين "جحيم الصيف" وانقطاع الكهرباء.. معاناة تتفاقم

وقال أبو كرار وفق "سكاي نيوز عربية": أهم شيء الكهرباء، بيتنا حار، لا يوجد فيه منفذ؛ لكونه مغلقًا، نضطر أحيانًا إلى ترك باب المنزل مفتوحًا بسبب الحر، ونجلس خارج البيت بانتظار عودة الكهرباء".