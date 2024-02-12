محكمة تُجبر ماسك على الإدلاء بشهادته في تحقيق بشأن استحواذه على "تويتر"

وانحاز القاضي الأمريكي لوريل بيلر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بعد أن حاول ماسك الطعن في أمر الاستدعاء الذي يدّعي أنه يسعى للحصول على معلومات غير ذات صلة ويُعَد مضايقة؛ حيث تمت مقابلته بالفعل مرتين.