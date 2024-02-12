محكمة تُجبر ماسك على الإدلاء بشهادته في تحقيق بشأن استحواذه على "تويتر"

أصدرت محكمة أمريكية أمرًا إلى الملياردير إيلون ماسك، بضرورة أن يُدلي بشهادته في تحقيق تُجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشأن صفقة استحواذه على "تويتر" التي غيّرها فيما بعدُ إلى "إكس".
وأمر قاضٍ فيدرالي، "ماسك" بضرورة الامتثال لأمر الاستدعاء الصادر من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ليدلي بشهادته في التحقيق الذي تجريه حول استحواذه على "تويتر"؛ وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
ومنحت المحكمة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مهلة أسبوع واحد، للهيئة الأمريكية؛ لتحديد وقت ومكان إدلاء ماسك بشهادته، في تحقيقات مرتبطة بمخاوف حول تأخره في الكشف عن حصته في "تويتر"؛ مما أسهم في زيادة مكاسبه بصورة كبيرة من الصفقة.
ويأتي هذا الأمر بعد فشل ماسك في الحضور للإدلاء بشهادته في سبتمبر، ورفض لاحقًا حضور المقابلة المُعَاد جدولتها؛ مما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى رفع دعوى قضائية.
وانحاز القاضي الأمريكي لوريل بيلر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بعد أن حاول ماسك الطعن في أمر الاستدعاء الذي يدّعي أنه يسعى للحصول على معلومات غير ذات صلة ويُعَد مضايقة؛ حيث تمت مقابلته بالفعل مرتين.
لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقول إنها حصلت على مستندات جديدة فيما يتعلق بالتحقيق، ولديها المزيد من الأسئلة لمالك "إكس".
وجادل "ماسك" أيضًا بأن أمر الاستدعاء يتجاوز سلطة لجنة الأوراق المالية والبورصة؛ لأنه صدر عن موظف عيّنه مدير الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ولكن أسقط القاضي الأمريكي هذه الحجج، وحكَم بأن أمر الاستدعاء صالح.