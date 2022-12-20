١٩ ولاية أمريكية تحظر تيك توك جزئيًّا.. والشركة تعبّر عن خيبة أملها من القرار الأمريكي

وأعلنت "تيك توك" في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أنها أصيبت بخيبة أمل من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بالحظر الجزئي للتطبيق ومحاولات التشديد على استخدامه؛ مشيرة إلى أن العديد من الدول تتبع نهج الولايات المتحدة مستندة إلى معلومات لا أساس لها من الصحة".