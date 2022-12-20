١٩ ولاية أمريكية تحظر تيك توك جزئيًّا.. والشركة تعبّر عن خيبة أملها من القرار الأمريكي

حظرت ١٩ ولاية أمريكية، جزئيًّا، التطبيق الصيني الشهير "تيك توك"، وفعّلت -بداية من فجر اليوم الثلاثاء- ولايتا لويزيانا وفيرجينيا الغربية حظر الوصول للتطبيق من خلال الأجهزة الحكومية.
وصادَقَ مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يحظر استخدام تطبيق "تيك توك" على كل الأجهزة الحكومية، سواء من هواتف أو حواسيب أو أي أجهزة أخرى.
أجرى المسؤولون الأمريكيون خلال الأشهر الماضية، محادثات مستمرة مع الشركة المالكة لتيك توك؛ لمعالجة المخاوف بشأن وصول الصين إلى البيانات الخاصة بمستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة، والذين يزيد عددهم على ١٠٠ مليون مستخدم؛ إلا أن الأمر انتهى بالوصول إلى طريق مسدود بين الجانبين.
وأعلنت "تيك توك" في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أنها أصيبت بخيبة أمل من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بالحظر الجزئي للتطبيق ومحاولات التشديد على استخدامه؛ مشيرة إلى أن العديد من الدول تتبع نهج الولايات المتحدة مستندة إلى معلومات لا أساس لها من الصحة".