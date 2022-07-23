الصين تُعدم رجلًا قَتَل زوجته حرقًا في بث مباشر

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس فقد أشعل" تانغ" النار في زوجته السابقة في سبتمبر 2020؛ بينما كانت تبث بثًّا مباشرًا على منصة الفيديو القصيرة "دوين"، وتوفيت المرأة البالغة من العمر 30 عامًا، والمعروفة على الإنترنت باسم "لامو"، متأثرة بجراحها بعد بضعة أسابيع.