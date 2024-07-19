الزمن يعود للوراء! بطاقة صعود الطائرة تُكتب يدويًا في الهند

وأعلن مطار برلين، اليوم الجمعة، وقف الرحلات الجوية حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، حيث قالت الشركة المشغّلة للمطار في منشورٍ على منصة "إكس": إن المطار يعاني تأخيرًا في تسجيل وصول الركاب؛ بسبب خلل فني.