الزمن يعود للوراء! بطاقة صعود الطائرة تُكتب يدويًا في الهند

لجأت إحدى شركات الطيران في الهند اليوم إلى استخدام الطريقة اليدوية في الكتابة على بطاقة صعود الطائرة؛ وذلك بسبب الخلل التقني الذي ضرب العالم اليوم الجمعة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجوء عدد من المطارات إلى استخدام الطريقة التقليدية عبر الكتابة اليدوية على لوح؛ لإعلان موعد الرحلات بدلًا من الطرق الحديثة عبر اللوحات الإلكترونية.
وكان عدد من شركات الطيران والمستشفيات والجهات الرسمية والشركات حول العالم قد نوّهت بأنها تأثرت بالخلل التقني.
وذكرت مصادر أن خللًا تقنيًا بأحد خوادم شركة "كراود سترايك" أثّر اليوم الجمعة في عمل عديدٍ من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.
وقالت شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني، إنها على علمٍ بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغّل لأحد الخوادم.
بدورها، أوضحت شركة "مايكروسوفت" أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات "مايكروسوفت 365" المتبقية التي يشوبها الخلل.
وقالت وكالة الطيران الأمريكية: إن الخطوط الجوية الأمريكية أعلنت توقف حركة الطائرات؛ بسبب مشكلة في الاتصالات.
وأكّدت الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران الأمر، حيث قالت: إن شركات طيران أمريكية كبرى توقف جميع رحلاتها؛ بسبب مشكلة في الاتصالات.
وأعلن مطار برلين، اليوم الجمعة، وقف الرحلات الجوية حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، حيث قالت الشركة المشغّلة للمطار في منشورٍ على منصة "إكس": إن المطار يعاني تأخيرًا في تسجيل وصول الركاب؛ بسبب خلل فني.
وقالت الخطوط الجوية التركية، اليوم، إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر؛ بسبب خلل فني عالمي.