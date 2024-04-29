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حادثة غريبة بالكويت.. كيف توفي سوري بإطارات سيارته؟
"تعددت الأسباب والموت واحد"؛ ففي حادثة غريبة بالكويت، فارَقَ سوري الحياة دهسًا بإطارات سيارته التي كان يقوم بإصلاحها في منطقة السالمي.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني؛ أن "عمليات وزارة الداخلية تَلَقّت بلاغًا من مواطن أفاد فيه بأن هناك شخصًا مدهوسًا في منطقة السالمي، ولا يستطيع إخراجه؛ فانتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ يرافقهم عناصر الطوارئ الطبية؛ حيث وجدوا أن الشخص محشور تحت إطارات سيارة، وتمكنوا من سحبه، وأفاد المُسعفون بأنه لفَظَ أنفاسه في موقع الحادث".
وتابع المصدر الأمني أن "المعاينة دلت على أن الشخص الذي اتضح أنه من الجنسية السورية، كان يقوم بإصلاح سيارته، فتحركت فجأة إلى الخلف ودهسته".
وحسب الصحيفة، تم تسجيل قضية دهس أدى إلى الوفاة.