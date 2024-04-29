حادثة غريبة بالكويت.. كيف توفي سوري بإطارات سيارته؟

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني؛ أن "عمليات وزارة الداخلية تَلَقّت بلاغًا من مواطن أفاد فيه بأن هناك شخصًا مدهوسًا في منطقة السالمي، ولا يستطيع إخراجه؛ فانتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ يرافقهم عناصر الطوارئ الطبية؛ حيث وجدوا أن الشخص محشور تحت إطارات سيارة، وتمكنوا من سحبه، وأفاد المُسعفون بأنه لفَظَ أنفاسه في موقع الحادث".