يُستخدم في علاج السرطان والمناعة الذاتية.. "الصحة العالمية" تُحذّر من دواء ملوث باليمن ولبنان

وأكدت كذلك أنها "لم تحصل حتى الآن على عينات من المنتجات المشتبه فيها، لتجرى عليها اختباراتها التأكيدية"؛ لافتة إلى أنه كان من المفترض أن يتم بيع هذه الدفعة حصريًّا في الأسواق الهندية، والكمية الموجودة في لبنان واليمن تم استيرادها من خارج سلسلة التوريد المنظمة؛ لذا فإن شركة التصنيع "لا يمكنها أن تضمن سلامة المنتج".