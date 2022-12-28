يُستخدم في علاج السرطان والمناعة الذاتية.. "الصحة العالمية" تُحذّر من دواء ملوث باليمن ولبنان

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من وجود "دفعة ملوثة" في لبنان واليمن، من دواء يُستخدم في علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن الدفعة الملوثة تعود لدواء "ميتوتريكسات" بعيار 50 ملغ (METHOTREX 50mg) في إقليم المنظمة لشرق المتوسط؛ لافتة إلى أنه "تم العثور على الدفعة الملوثة في لبنان واليمن، بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء".
وأشارت إلى أن السلطات الصحية في البلدين، أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، التي كشفت نتائجها وجود بكتيريا "الزائفة الزنجارية" (Pseudomonas aeruginosa)؛ مما يدل على تلوث المنتجات.
ويندرج دواء "ميتوتريكسات" ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية وفق "سكاي نيوز عربية"، وهو عامل علاج كيميائي كابت لجهاز المناعة، يوصَف لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.
وعدوى "الزائفة الزنجارية" التي تصيب مجرى الدم، هي عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، ويمكن لأي منتج ملوث يُحقن مباشرة في الجسم، أن يشكل مخاطر شديدة على المرضى.
وأكدت شركة التصنيع أن المعلومات المتعلقة برقم الدفعة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليها في التنبيه، مطابقة لما يرد في سجلاتها الداخلية.
وأكدت كذلك أنها "لم تحصل حتى الآن على عينات من المنتجات المشتبه فيها، لتجرى عليها اختباراتها التأكيدية"؛ لافتة إلى أنه كان من المفترض أن يتم بيع هذه الدفعة حصريًّا في الأسواق الهندية، والكمية الموجودة في لبنان واليمن تم استيرادها من خارج سلسلة التوريد المنظمة؛ لذا فإن شركة التصنيع "لا يمكنها أن تضمن سلامة المنتج".
وأوصت المنظمة بضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول، لمنع إلحاق الأذى بالمرضى، وزيادة الترصد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي يحتمل تأثرها بهذا المنتج، وزيادة المراقبة على مستوى الأسواق "غير النظامية"، وقيام السلطات المختصة بإخطارها (منظمة الصحة) فورًا، في حال اكتشف هذا المنتج في أسواق بلدانها.
وشددت على أهمية قيام شركات التصنيع بإجراء اختبارات للكشف عن أي تلوث ميكروبي، قبل إصدار دفعات المنتجات النهائية للاستخدام، مع ضرورة الحصول على الأدوية من خلال موردين معتمدين ومرخصين، والتحقق بعناية من أصالة المنتجات وحالتها المادية.