بعد تداوله لسنوات وملايين المشاهدات.. هل فيديو "النسر خاطف الطفل" حقيقي؟

إلا أن الادعاء بأن الفيديو يصور حادثة حقيقية، غير صحيح. وأرشد التفتيش عبر محركات البحث، إلى فيديوهات ومقالات عدة منشورة على مواقع إخبارية في يونيو 2012، تشير إلى أن الفيديو من إعداد طلاب كلية الفنون الرقمية والتصميم والرسوم المتحركة في مونتريال.