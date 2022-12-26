اكتشافها حدث بصدفة مدهشة.. شاهد أغرب حيلة لامرأة من أجل التهرب من الدائنين

حيلة غريبة ابتكرتها سيدة إندونيسية من أجل التهرب من دفع أموال الديون لدائنيها، الذين يلاحقونها مطالبين بأموالهم.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، طلبت المرأة من ابنتها أن تعلن وفاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإرفاق الإعلان بصورة لها على أنها ميتة.
وقالت ابنة المرأة المحتالة: "أمي ماتت بعد حادث سير على جسر بالقرب من منزلنا (شمالي سومطرة)".
لكن الحيلة انكشفت سريعًا وبصدفة مدهشة؛ بسبب صورة مع الإعلان، والتي تبين أنها مأخوذة من مسلسل تلفزيوني.
وحسب "العربية نت"، فإن قصة السيدة لم تكن الوحيدة في عالم احتيال المتهربين من سداد الديون، فقد نفّذ رجل إندونيسي نفس الحيلة قبلها بأسابيع؛ للهروب من ملاحقة الدائنين، لكن الكاميرا كشفته حينما تحرك داخل نعش الموتى.