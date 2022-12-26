اكتشافها حدث بصدفة مدهشة.. شاهد أغرب حيلة لامرأة من أجل التهرب من الدائنين

وحسب "العربية نت"، فإن قصة السيدة لم تكن الوحيدة في عالم احتيال المتهربين من سداد الديون، فقد نفّذ رجل إندونيسي نفس الحيلة قبلها بأسابيع؛ للهروب من ملاحقة الدائنين، لكن الكاميرا كشفته حينما تحرك داخل نعش الموتى.