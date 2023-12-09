"الهاتف أهم من المجازر".. شاهد تجاهل مندوب أمريكا الأممي لكلمة نظيره الفلسطيني يثير غضبًا

وقال خراشي: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر المستشفيات وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة"، داعيًا "إلى ضرورة الموافقة الفورية في مجلس الأمن على دعوة إسرائيل بوقف إطلاق النار"؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".