فيديو صادم.. شاهد أسرع رد فعل من أب لإنقاذ طفله

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، وكان الأب يسند الرضيع الذي يبلغ عامًا واحدًا، والجالس على الدراجة النارية، حين مرت دراجة نارية تقودها فتاة، وفي اللحظة التالية جاءت من خلف الأب شاحنة بيضاء صغيرة وهي تسير بسرعة كبيرة وقد فقد السائق السيطرة عليها، كانت في طريقها للاصطدام بالدراجة، وهنا خطف الأب الطفل بين يديه بسرعة أكبر من السيارة التي ضربت الدراجة وحطمتها.