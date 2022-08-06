فيديو صادم.. شاهد أسرع رد فعل من أب لإنقاذ طفله

في البرازيل حدث كل شيء في ثوان قليلة من الصدمة والرعب، هبط الأبوان من على الدراجة النارية ودخلت الأم السوبر ماركت لشراء البقالة، بينما ظل الأب ممسكًا بالرضيع الجالس فوق الدراجة، وفجأة جاءت شاحنة صغيرة وضربت ودمرت كل شيء، لولا يقظة الأب.
وحسب وسائل إعلام محلية: وقع الحادث المروع في مدينة ساو فيليكس دو زينغو، بولاية بارا شمالي البرازيل، يوم السبت 30 يوليو.
وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، وكان الأب يسند الرضيع الذي يبلغ عامًا واحدًا، والجالس على الدراجة النارية، حين مرت دراجة نارية تقودها فتاة، وفي اللحظة التالية جاءت من خلف الأب شاحنة بيضاء صغيرة وهي تسير بسرعة كبيرة وقد فقد السائق السيطرة عليها، كانت في طريقها للاصطدام بالدراجة، وهنا خطف الأب الطفل بين يديه بسرعة أكبر من السيارة التي ضربت الدراجة وحطمتها.
وقالت قناة "اس بي تي نيوز": إن سرعة رد فعل الأب أنقذت الرضيع من موت محقق.
وقالت شرطة ساو فيليكس دو زينغو: إنها حددت هوية سائق الشاحنة، وتم استدعاؤه للتحقيق في الحادث؛ حيث أكد أنه فقد السيطرة على الشاحنة، وحاول تفادي الدراجة النارية لكنه لم يستطع.
وفي النهاية توصل الأب وسائق الشاحنة إلى اتفاق؛ حيث قدم السائق الأموال لإصلاح الدراجة النارية، بينما تنازل الأب عن البلاغ ضده.