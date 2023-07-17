"حدِّثْني عن نفسك".. خبير يقدّم أفضل إجابة على السؤال الخادع في مقابلات العمل

"حدِّثْني عن نفسك".. هو أحد الأسئلة الشائعة وكذلك الخادعة والصعبة في مقابلات العمل، ومع ذلك فأحيانًا يطرح مديرو التوظيف هذا السؤال لتقييم مستويات الثقة لدى المتقدمين للوظيفة، والتعرف على أهدافهم وأولوياتهم.