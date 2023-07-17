"حدِّثْني عن نفسك".. خبير يقدّم أفضل إجابة على السؤال الخادع في مقابلات العمل

"حدِّثْني عن نفسك".. هو أحد الأسئلة الشائعة وكذلك الخادعة والصعبة في مقابلات العمل، ومع ذلك فأحيانًا يطرح مديرو التوظيف هذا السؤال لتقييم مستويات الثقة لدى المتقدمين للوظيفة، والتعرف على أهدافهم وأولوياتهم.
وحسب موقع "CNBC بالعربية" يقول وليام فاندربليمين الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث "Vanderbloemen Search Group": عندما تُجري مقابلة للحصول على الوظيفة؛ فإنك تقوم بالتسويق لنفسك.. وأفضل طريقة لذلك هي أن تقول الحقيقة.
وعلى مدار مسيرته المهنية، أجرى "فاندربليمين" مقابلات عمل مع أكثر من 30 ألف مرشح للوظائف، كما كتب العديد من الكتب في كيفية بناء حياة مهنية ناجحة.
وأضاف: ولأن سؤال "حدثني عن نفسك" عادة ما يُطرح في بداية المقابلة؛ فإنها تكون فرصة عظيمة لتترك انطباعًا أوليًّا قويًّا لمدير التوظيف.
ويشبه "فاندربليمين" الإجابة على هذا السؤال بحديث المصعد "استغلال حيز زمني قصير من أجل تقديم الذات والترويج لمشروع معين إلى مدير شركة أو مستثمر محتمل".
ويرى أنه يجب أن تلقي الضوء خلال فترة زمنية قصيرة على نقاط قوتك والخبرات الماضية ذات الصلة، وسبب حماستك لتلك الوظيفة.
ويقول "فاندربليمين" إنه يبحث عن الوعي الذاتي في المتقدمين للوظيفة عند طرح هذا السؤال عليهم.
وتابع: المرشحون المميزون هم مَن يُظهِرون لي أيضًا أين تكمن نقاط قوتهم.. ونوع العمل الذي يكتسبون الطاقة منه بشكل طبيعي.
من المهم أيضًا تكييف الإجابة على هذا السؤال بما يتلاءم مع الوظيفة التي تتقدم لها، مع التركيز على المهارات والخبرات الأكثر صلة بالموضوع.
إذا كنت تتقدم لوظيفة مدير للموارد البشرية؛ عليك تفسير سبب حبك للتواصل مع الناس.
وواصل "فاندربليمين": إذا تمكنتَ من إظهار سبب سلوكك بطرق معينة للمحاوِر، وكيف يتماشى ذلك مع توقعات الوظيفة التي أنت مرشح لها؛ فعند ذلك ستُذهلهم.