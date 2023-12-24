طائراتٌ هبطت وأخرى فشلت.. شاهد عندما تكون حياة الركاب أهم ما يفكر فيه الطيار وسط العاصفة
أظهرت لقطات فيديو مختلفة، لحظات يكافح فيها قائدو الطائرات وسط العاصفة "بيا" التي تضرب بريطانيا هذه الأيام؛ ففي بعض المشاهد يتمكن الطيارون من الهبوط بسلام؛ بينما في لقطات أخرى يعاود الطيار التحليق قبل أن يلمس الأرض، وفي كلتا الحالتين تكون حياة الركاب هي الأهم.
وعلى صفحة "برمنغهام لايف" على موقع "يوتيوب"، يُظهر الفيديو الأول كيف تكافح الطائرات من أجل الهبوط في مطار برمنغهام أثناء العاصفة "بيا"، ويتمكن الطيارون في النهاية من الهبوط؛ بينما نشرت شبكة "سي بي إس" على "يوتيوب" فيديو آخر يُظهر كيف يلغي الطيارون هبوط الطائرة في اللحظات الأخيرة.
وقالت "سي بي إس": تم تحويل طائرات من مطار في مانشستر بإنجلترا، بسبب الرياح القوية من العاصفة "بيا"، وظهرت العديد من الطائرات وهي تتمايل واضطرت إلى إلغاء هبوطها.
وكان مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، قد أصدر تحذيرًا من الرياح العاتية التي تضرب حاليًا معظم أنحاء المملكة المتحدة، وفي منطقة ويست ميدلاندز شهدت هذه الظاهرة سقوط الأشجار؛ مما أدى إلى إغلاق الطرق.