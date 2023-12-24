طائراتٌ هبطت وأخرى فشلت.. شاهد عندما تكون حياة الركاب أهم ما يفكر فيه الطيار وسط العاصفة

أظهرت لقطات فيديو مختلفة، لحظات يكافح فيها قائدو الطائرات وسط العاصفة "بيا" التي تضرب بريطانيا هذه الأيام؛ ففي بعض المشاهد يتمكن الطيارون من الهبوط بسلام؛ بينما في لقطات أخرى يعاود الطيار التحليق قبل أن يلمس الأرض، وفي كلتا الحالتين تكون حياة الركاب هي الأهم.