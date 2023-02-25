فيديو مجلس الأمن.. شاهد ما فعله مندوب روسيا في دقيقة الحداد على ضحايا الحرب الأوكرانيين

ثم وقف نيبينزيا والدبلوماسيون الروس. وببطء، وعلى ما يبدو بعد بعض التفكير، قام أعضاء آخرون في قاعة المجلس حتى وقف كل من فيها في صمت لمدة دقيقة تقريباً.