مدينة الغرائب في تونس.. عقارب الساعة فيها تسير عكس الزمن!

وتعد هذه الساعة هي الوحيدة في العالم التي تدور عقاربها عكس الساعات العادية، رغم أنها تعتمد ترتيب الأرقام نفسه للساعات المألوفة، حيث يقول السكان إنها كانت متوقفة طوال ثلاثة قرون قبل أن تعود إلى العمل، وتُشغّل كما كانت تدور سابقًا بشكل معاكس للاتجاه المألوف لدوران العقارب.