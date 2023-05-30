بعدما جرفتها سيول الأردن.. فيديو محزن لعامل يروي قصة ضياع المئات من خلايا النحل

بدوره، قام مالك "مناحل أبو زريق" التي تَعرضت لهذه الخسائر، عبدالله أبو زريق، بنشر الفيديو عبر الصفحة الخاصة للمناحل على منصة فيسبوك؛ حيث تداوله الأردنيون بشكل واسع، متمنين أن يعوضه الله عن خسائره، وأثنوا على نبل مشاعر العامل التي ظهرت من خلال الفيديو.