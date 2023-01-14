"خليط أوميكرون المزعج".. "إكس.بي.بي.1.5" يتخطى ويتوغل في أمريكا!

أظهرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، أن التقديرات تشير إلى أن متحور أوميكرون "إكس.بي.بي.1.5" سريع الانتشار تسبب في 43% من حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي، فيما تسبب المتحور في 30% من الحالات في الأسبوع الأول من يناير، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6 بالمئة.
ومتحور إكس.بي.بي.1.5 ذو الصلة بأوميكرون، وهو حاليًّا المتحور الأكثر انتقالًا، وهو إحدى سلالات إكس.بي.بي، الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر 2021، المتكون من خليط بين متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن "إكس.بي.بي.1.5" ربما يحفز انتشار مزيد من حالات كوفيد-19 استنادًا إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية: إن الانتشار المتزايد لحالات "إكس.بي.بي.1.5" تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق "بي.كيو.1.1 وبي.كيو.1 المتفرعين من بي.إيه.5.