"خليط أوميكرون المزعج".. "إكس.بي.بي.1.5" يتخطى ويتوغل في أمريكا!

أظهرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، أن التقديرات تشير إلى أن متحور أوميكرون "إكس.بي.بي.1.5" سريع الانتشار تسبب في 43% من حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي، فيما تسبب المتحور في 30% من الحالات في الأسبوع الأول من يناير، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6 بالمئة.