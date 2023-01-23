تحطم مروحية عسكرية جزائرية ومصرع طاقمها بضواحي العطاف

أعلنت الرئاسة الجزائرية تحطم مروحية عسكرية من نوع "Mi-171"، مساء اليوم الاثنين، بضواحي العطاف بعين الدفلى، مما أدى إلى مقتل طاقمها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.