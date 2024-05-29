مجلة أمريكية كبرى تعتذر عن إزالة عَلَم فلسطين من صورة ممثل شهير

ونُشرت الصورة، التي التقطتها المصورة ساسكيا لاواكس، على الصفحة الرسمية على إنستغرام للنسخة الفرنسية من المجلة في 22 مايو، لكن -كما قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين تداولوا منشورات حول هذا الموضوع- عند فحص أرشيف موقع المجلة يُلاحَظ أنه تم نشر نسخة مختلفة من الصورة لأول مرة.