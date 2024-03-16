بعد 400% زيادة باقتحام المنازل لسرقة السيارات في كندا.. تعرّف على أغرب نصيحة من ضابط شرطة

قدّم مسؤول كبير في شرطة مدينة تورونتو الكندية، اقتراحًا غريبًا جدًّا، يتمثل في طلب السكان وضع "مفتاح السيارة"، على عتبة الباب الأمامي، والاستسلام للسرقات.